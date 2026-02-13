NYT: США усиливают давление на Украину для завершения конфликта с Россией к лету

Администрация США усиливает давление на Украину, чтобы достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта к началу лета. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.

Территориальные вопросы остаются «одним из самых острых моментов в переговорах», пишет NYT. По информации издания, США настаивают на том, чтобы Украина пошла на уступки по Донбассу.

В Кремле называли вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса обязательным условием прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не готова на компромисс по Донбассу.

В январе и феврале делегации России, Украины и США провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Следующая встреча должна пройти 17 и 18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

