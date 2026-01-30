Зеленский: Украина не пойдет на компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС

Украина не готова к компромиссу и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Президент Украины Владимир Зеленский

«Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности»,— заявил господин Зеленский (цитата по «Новости. Live»). Украинский президент добавил, что договоренность по Донбассу не достигнута. По его словам, американская сторона предлагает компромиссное решение по свободной экономической зоне. Украину такой расклад не устраивает.

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года. Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стали российскими после референдума в 2022 году.