Песков назвал условие прекращения Россией боевых действий
Кремль: ВСУ должны уйти из Донбасса для прекращения боевых действий
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова помощника президента Юрия Ушакова о том, что для прекращения боевых действий Украине надо принять «смелое, ответственное решение» по Донбассу. Как пояснил господин Песков, речь идет об отводе ВСУ за границы Донбасса.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Во время пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, имеется ли в виду полная передача территории Донбасса под контроль России. «Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ»,— подтвердил пресс-секретарь президента РФ.
На уточняющий вопрос, касается ли это также Херсонской и Запорожской областей, представитель Кремля ответил, что не будет «вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений».
Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов. После встречи господин Трамп призвал ускорить согласование плана, предупредив, что в противном случае Россия продолжит продвижение. Нерешенным остается в том числе вопрос территорий.
Подробности — в материале «Ъ» «Разговор по трамповскому счету».