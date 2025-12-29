Песков назвал условие прекращения Россией боевых действий

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова помощника президента Юрия Ушакова о том, что для прекращения боевых действий Украине надо принять «смелое, ответственное решение» по Донбассу. Как пояснил господин Песков, речь идет об отводе ВСУ за границы Донбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, имеется ли в виду полная передача территории Донбасса под контроль России. «Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ»,— подтвердил пресс-секретарь президента РФ.

На уточняющий вопрос, касается ли это также Херсонской и Запорожской областей, представитель Кремля ответил, что не будет «вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений».

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов. После встречи господин Трамп призвал ускорить согласование плана, предупредив, что в противном случае Россия продолжит продвижение. Нерешенным остается в том числе вопрос территорий.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговор по трамповскому счету».