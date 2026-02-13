На Дону ограничения для мигрантов не скажутся на работе общественного транспорта

По состоянию на начало 2026 года в Ростовской области среди водителей рейсовых автобусов мигрантов нет. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Поэтому запрет на прием на работу иностранцев не коснется работы регионального общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В ведомстве добавили, что в такси мигранты работать смогут при соблюдении ряда условий.

«Осуществление перевозок такси в регионе возможно только при наличии действующего разрешения на работу и разрешительных документов для управления автомобилем на территории России»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 1 апреля 2026 года в Ростовской области начнет действовать запрет на прием на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности, включая доставку и торговлю продуктами питания, работу в компаниях сухопутного и трубопроводного транспорта и почтовой связи.

Наталья Белоштейн