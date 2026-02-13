На дорогах Ростова из-за гололеда произошло 23 ДТП

Утром 13 февраля в Ростове-на-Дону из-за гололеда произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции.

Одна из аварий с участием пяти автомобилей произошла на 1063 км. автодороги М-4 «Дон», еще две аварии с участием четырех транспортных средств зафиксированы на 1 км. Западного подъезда.

Как отметили в Госавтоинспекции, несмотря на значительные повреждения автомобилей, пострадавших не зарегистрировано.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что противогололедной обработкой тротуаров и дорог в донской столице занимаются 106 спецмашин и 423 дворника.

Наталья Белоштейн