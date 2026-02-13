На дорогах Ростова из-за гололеда произошло 23 ДТП
Утром 13 февраля в Ростове-на-Дону из-за гололеда произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Одна из аварий с участием пяти автомобилей произошла на 1063 км. автодороги М-4 «Дон», еще две аварии с участием четырех транспортных средств зафиксированы на 1 км. Западного подъезда.
Как отметили в Госавтоинспекции, несмотря на значительные повреждения автомобилей, пострадавших не зарегистрировано.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что противогололедной обработкой тротуаров и дорог в донской столице занимаются 106 спецмашин и 423 дворника.