В Ростове на противогололедную обработку улиц выйдут 106 спецмашин

Противогололедной обработкой тротуаров и дорог Ростова-на-Дону займутся 106 спецмашин и 423 дворника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин. К работам подключены дворники УК, ТСЖ и ЖСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова Александра Скрябина

«Прошу организации, предприятия торговли, бизнес-сообщество, жильцов частного сектора подключиться и организовать обработку прилегающих территорий»,— отметил господин Скрябин.

Глава города попросил ростовчан быть предельно осторожными, по возможности оставаться дома.

Наталья Белоштейн