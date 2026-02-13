В кубанских вузах растет число иностранных студентов

Как выяснил «Ъ-Кубань», в 2025/26 учебном году число иностранных студентов в ведущих вузах Краснодарского края продолжает уверенно расти. Так, по данным Кубанского государственного университета (КубГУ), численность иностранных студентов увеличилась на 33% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Основной прирост в КубГУ зафиксирован среди абитуриентов из стран СНГ и Африки. Наибольшей популярностью пользуются филологический факультет, факультет педагогики, психологии и коммуникативистики, экономический факультет, факультет романо-германской филологии и факультет истории, социологии и международных отношений. Для облегчения адаптации работает комплексная программа социокультурной интеграции, включая обучение русскому языку и участие в кампусных курсах.

В Кубанском государственном медуниверситете (КубГМУ) число иностранных студентов выросло на 25% и достигло порядка 1,2 тыс. человек. Наибольший прирост зафиксирован среди студентов из Индии, Ливана и Мали. Среди популярных направлений специалитета – «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация» и программы последипломного обучения по 29 направлениям подготовки. В последнее время наибольшую популярность приобрела программа высшего образования «Лечебное дело» с преподаванием на английском языке. Кроме того, наблюдается значительный спрос на курсы повышения квалификации среди практикующих врачей из-за рубежа.

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова на сегодняшний день обучаются 66 иностранных студентов из девяти стран. Большинство студентов – из Казахстана и Армении, однако несколько лет назад «пальма первенства» была у арабских обучающихся из Египта.

«Страны ближнего зарубежья Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан активно интересуются нашим вузом и подают документы. Среди популярных направлений — морское образование (судовождение и судомеханика) и юриспруденция. Университет расширяет спектр образовательных программ на английском языке, но сохраняет акцент на русскоязычное обучение с возможностью интеграции иностранных студентов в русскоязычную среду», – рассказали в вузе.

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) также показывает рост числа иностранных студентов. С октября 2025 года количество обучающихся увеличилось с 782 до 831 человека, что составляет прирост 6,3%. Наибольший рост наблюдается на подготовительном факультете для иностранных граждан — более чем в 2,9 раза. Студенты приезжают из 61 страны мира, наиболее востребованы направления агрономия, ветеринария, зоотехния, экология, защита растений, прикладная информатика и экономика.

Как ранее писал «Ъ», по итогам 2025 года число иностранцев в российских университетах превысило 400 тыс. человек. Наибольший интерес к российскому образованию проявляют жители Казахстана, Туркменистана и Китая, а также зарубежные страны Африки и Азии. Эксперты отмечают, что темпы роста экспорта образовательных услуг отстают от целевых показателей, установленных указом президента, однако российские вузы продолжают укреплять свою международную привлекательность.

Вячеслав Рыжков