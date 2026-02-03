У России есть кому поучиться

В 2025 году число обучающихся в российских вузах иностранцев преодолело отметку в 400 тыс. человек. Большинство из них выбирают медицинские направления, наибольшей популярностью университеты пользуются у приезжих из Казахстана, Туркменистана и Китая. Темпы роста экспорта отечественного образования отстают от намеченных президентом целей, констатируют эксперты: к 2030 году в России, согласно указу Владимира Путина, должно обучаться полмиллиона иностранцев. Тем не менее российские вузы набирают популярность не только среди граждан СНГ, но и у приезжающих из дальнего зарубежья.

Доля иностранцев среди студентов российских вузов по итогам 2025 года достигла 8,5%, такие данные предоставили в Минобрнауки в ответ на запрос “Ъ”. Всего в РФ обучаются студенты из 179 стран, основная их часть прибыла из 10 государств (см. график). Среди них преобладают студенты из СНГ, Китая и Индии, оттуда приехало три четверти всех иностранцев.

«Основной задачей по обучению иностранных студентов в российских университетах остается прежде всего подготовка квалифицированных кадров для тех стран, из которых они прибыли и гражданами которых они являются»,— объясняют данные в Минобрнауки.

Стратегически важным для России, отмечают в ведомстве, является китайское направление, поэтому 2026–2027 годы объявлены перекрестными годами образования России и Китая.

Согласно президентскому указу о национальных целях развития, к 2030 году в России должно обучаться не менее полумиллиона иностранных студентов, включая учащихся по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ассистентура и ординатура). Но данные за прошлый год о количестве иностранцев, обучающихся по этим программам, появятся не раньше мая 2026 года, поясняют в Минобрнауки. Их доля от общего числа студентов-иностранцев, как правило, не превышает нескольких процентов. Так, в 2024 году их было около 19,5 тыс., или 4,7% от всех обучающихся.

«Планы по наращиванию экспорта образования выполняются не в полном объеме»,— говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она прогнозирует, что к 2030 году в России количество иностранных студентов достигнет примерно 450 тыс. При этом Россия, отмечает госпожа Клячко, остается привлекательной для учащихся из-за границы в сегменте «относительно доступного, но при этом приемлемого по уровню образования». «К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории. Более обеспеченные и академически сильные абитуриенты из Китая и Индии, как правило, выбирают англоязычные страны — США, Великобританию, Канаду и Австралию,— указывает эксперт.— Основной контингент сегодня формируют студенты из Казахстана и Туркменистана. При этом Китай ориентирован прежде всего на магистратуру, а Индия, Египет и Малайзия — на медицинские специальности, что связано с острой нехваткой врачей в этих странах».

«В абсолютных цифрах Россия пока занимает скромное место среди глобальных экспортеров высшего образования, и численность иностранных студентов не так велика по сравнению с другими странами»,— замечает руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.

Он приводит данные, согласно которым в США обучается около 1,1 млн иностранных студентов, в Канаде — 843 тыс., в Великобритании — 759 тыс., в Австралии — 619 тыс. «В относительных показателях отставание еще значительнее: в России около 250 студентов приходится на 100 тыс. населения, тогда как в Канаде — 2,1 тыс., в Австралии — 1,6 тыс., в Великобритании — 1 тыс.»,— добавляет он. «Это связано с высокой численностью населения России при сравнительно невысоком притоке иностранцев»,— говорит Нияз Габдрахманов.

В качестве препятствий для выбора иностранцами российских вузов эксперт среди прочего называет языковой барьер (поскольку обучение ведется преимущественно на русском языке), что отталкивает студентов не из СНГ. Он также отмечает недостаточное развитие «поддерживающей инфраструктуры и англоязычных сервисов», программ адаптации и доступного жилья вне университетских кампусов и сложности с оформлением виз и миграционным учетом. При этом в целом за последние несколько лет число иностранцев не из СНГ выросло, указывает господин Габдрахманов — политика в этой сфере предполагает и дальнейшее снижение зависимости от узкого круга стран и привлечение студентов из Азии, Африки, Латинской Америки.

Полина Ячменникова