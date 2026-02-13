В «Рыбинской генерации» вновь сменился гендиректор

Генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» стал Дмитрий Новожилов. Он занимает этот пост с 12 февраля, следует из данных системы kartoteka.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Господин Новожилов в 2021 году возглавил МУП «Теплоэнерго», а с июля 2025 года перешел на пост директора МБУ «Стройзаказчик» (Рыбинск).

Экс-руководитель «Рыбинской генерации» Юрий Овчинников проработал на посту около четырех месяцев. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков при его представлении сообщал, что главная задача, которую должно выполнить новое руководство, — обеспечение перехода «Рыбинской генерации» в областное подчинение в рамках передачи полномочий по теплоснабжению. С 1 января поставщиком услуг по теплоснабжению вместо «Рыбинской генерации» стало госпредприятие «Ярославский областной водоканал».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году суд утвердил расторжение концессии в сфере рыбинской теплоэнергетики, в рамках которой в 2019 году администрация Рыбинска передала в концессию имущество «Теплоэнерго» «Рыбинской генерации», на тот момент принадлежавшей ПАО «ТГК-2». Позже «Рыбинскую генерацию» продали муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство».