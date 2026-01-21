В Рыбинске сменился поставщик тепла

В Рыбинске с 1 января поставщиком услуг по теплоснабжению вместо ООО «Рыбинская генерация» стало государственное предприятие «Ярославский областной водоканал». Об этом сообщило министерство тарифного регулирования региона.

Муниципальные объекты теплоснабжения Рыбинска переданы в собственность Ярославской области и закреплены на праве хозяйственного ведения за «Яроблводоканалом». Для него установлены тарифы на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду.

«В связи со сменой поставщика тарифы для населения не изменятся. Данные мероприятия проведены в рамках поручения губернатора по оптимизации организации теплоснабжения в Ярославской области»,— сообщили в министерстве тарифного регулирования региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская областная дума приняла закон о передаче полномочий в сфере теплоснабжения Рыбинска и Гаврилов-Яма на уровень области.

Антон Голицын