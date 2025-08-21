Решение суда о расторжении концессии с «Рыбинской генерацией» вступило в силу

Решение Арбитражного суда Ярославской области о расторжении концессионного соглашения в сфере рыбинской теплоэнергетики вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2019 году администрация Рыбинска передала в концессию на 20 лет имущество «Теплоэнерго» принадлежащему ПАО «ТГК-2» ООО «Рыбинская генерация», которое обязалось вложить в ремонт сетей около 1 млрд руб. Но в феврале 2022 года и. о. главы Рыбинска Алексей Рябченков заявил, что условия соглашения не выполняются, а количество аварий на сетях только растет.

В декабре «ТГК-2» продало «Рыбинскую генерацию» муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство». Сети и котельные фактически вернулись под контроль администрации города. Однако формально теплоэнергетика оставалась в концессии, что мешало выделению средств из бюджета.

Это и послужило поводом для обращения администрации Рыбинска в суд с иском о расторжении концессии. В качестве третьего лица при рассмотрении дела выступала Рыбинская городская прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокуратуры о том, что допущенные обществом нарушения при поставке теплоснабжения жителям округа носят существенный характер и являются основанием для досрочного расторжения соглашения, а также учел неоднократно применяемые органами прокуратуры меры реагирования в отношении ответчика»,— рассказали в прокуратуре.

В июле суд расторг соглашение, однако третье лицо — ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» — подало апелляционную жалобу. 19 августа апелляцию отозвали.

«Решение суда о расторжении концессионного соглашения вступило в законную силу, его исполнение поставлено прокуратурой области на контроль»,— добавили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова