Экс-главе курской Корпорации развития запросили 9,5 года по делу о хищении на фортификациях

Генпрокуратура запросила 9,5 года колонии общего режима для бывшего главы АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) Владимира Лукина. Его обвиняют в хищении 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Ему также запросили ограничение свободы на год и штраф, сообщил ТАСС.

Прения прошли в Ленинском районном суде Курска, фигурантами по делу проходят бывшие замглавы корпорации Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов и экс-директор компании «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Для них обвинение запросило сроки от 8,5 до 9,5 года колонии соответственно.

По данным следствия, в 2022 году господин Лукин договорился с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым о строительстве оборонительных сооружений в Глушковском районе Курской области. Подконтрольные чиновнику ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми» должны были заняться стройкой, однако компании лишь создавали видимость выполнения работы.

Правоохранительные органы выяснили, что Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов должны были следить за ходом строительства, однако не выполняли своих обязательств. Следствие также пришло к выводу, что топ-менеджеры КРКО знали об отсутствии необходимого персонала и техники у «КТК Сервис». К марту 2023 года строительство фортификаций было закончено только на 10%, а сами опорные пункты не соответствовали условиям контракта.

26 декабря 2025 года суд приговорил Максима Васильева к 5,5 года общего режима и штрафу 800 тыс. руб. В ноябре того же года четыре года колонии назначили партнеру по бизнесу бывшего депутата, директору ООО «Сиэми» Виталию Синьговскому.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Оборона ушла в отказ».

Никита Черненко