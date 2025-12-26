Курскому экс-депутату Васильеву дали 5,5 года по делу о фортификациях

Ленинский районный суд Курска признал виновным в особо крупном хищении с использованием служебного положения бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Его приговорили к 5,5 года колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Также фигуранту назначили штраф 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев

Суд установил, что в 2022 году чиновник договорился с гендиректором АО «Корпорация развития Курской области» о строительстве фортификаций в Глушковском районе Курской области. Работы должна была выполнять подконтрольная Васильеву ООО «КТК Сервис». Однако полученные по контракту деньги фигурант потратил на личные цели, а также передал в качестве взяток сотрудникам региональной администрации.

В результате к марту 2023 года возведение укреплений закончили на 10%, а затем прекратили. При этом руководители «Корпорации развития» Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов продлевали срок строительства и подписывали документы о якобы выполненных работах.

Общий ущерб по делу превысил 152 млн руб. Подсудимый признал вину. Помимо лишения свободы, суд удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» на 152,8 млн руб. к осужденному. Ответчиком по иску также выступал экс-глава подконтрольной Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский. Последнего в ноябре приговорили к четырем годам колонии.

В сентябре прокуратура направила в суд дело о хищениях против Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина. Обвинения также предъявили экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его заместителю Алексею Дедову. Ущерб от их действий оценивается в 1 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опорные пункты отдали суду».

Никита Черненко