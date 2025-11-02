Курского бизнесмена приговорили к 4 годам за хищения при возведении фортификаций

Бизнесмен Виталий Синьговский приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области, сообщает «РИА Новости». Суд также назначил Синьговскому штраф в размере 500 тыс. руб. и обязал взыскать более 152 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год Курская область получила из федерального бюджета 19,4 млрд руб. на строительство укреплений. Чиновники, воспользовавшись режимом повышенной готовности, заключали контракты через соучастников и аффилированные фирмы. Фирмы Синьговского — ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми» — получили по двум договорам почти 385,3 млн руб. Часть этих средств была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости.

По делу о хищениях также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.