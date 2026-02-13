Сочи и Красная Поляна вошли в топ-5 направлений для пар на 14 февраля

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру представил рейтинг наиболее востребованных направлений для путешествий парами в период с 13 по 15 февраля 2026 года. В число лидеров вошли Сочи и Красная Поляна, подтвердив устойчивый интерес к южным курортам в сегменте коротких романтических поездок.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первую позицию заняла Москва с долей 14% от общего числа бронирований. Второе место у Санкт-Петербург. Сочи оказался на третьей строчке с 6% бронирований. В перечень популярных направлений также вошли Казань, Краснодар, Ялта, Домбай, Архыз и Алушта.

Средняя продолжительность пребывания в Сочи составляет пять ночей при средней стоимости 3,2 тыс. руб. за ночь. В Красная Поляна туристы также планируют остановиться на пять ночей, при этом средняя цена размещения достигает 10,3 тыс. руб. за сутки. В Краснодар пары бронируют жильё в среднем на четыре ночи по цене 3 тыс. руб. за ночь.

Ранее Твил.ру представил рейтинг направлений для отдыха на туристических базах в феврале 2026 года. Лидером стал Архыз в Карачаево-Черкесии с долей 24% бронирований. Далее следуют Паратунка на Камчатке и Мезмай в Краснодарском крае. В Мезмай туристы планируют провести в среднем две ночи при стоимости 4,2 тыс. руб. за сутки, в Сочи — две ночи по цене 3,6 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи на развитие туристической отрасли было направлено 3,3% средств, собранных в рамках нового туристического налога по итогам 2025 года. В городе было собрано около 900 млн руб., при этом на цели туризма из этой суммы израсходовали порядка 30 млн руб.

Мария Удовик