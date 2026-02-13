В Ростове реконструируют сквер Строителей за 72 млн рублей

В 2026 году в Ростове-на-Дону пройдет реконструкция сквера Строителей на пр. Буденовском. Общественное пространство выбрали горожане во время голосования за благоустройство. Стоимость проекта составит более 72 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Задача: сохранить максимум зелени, добавить деревья и кустарники (почти 900 новых растений), сделать современные зоны для детей и спорта, удобные лавочки, нормальный полив»,— отметил глава региона.

Губернатор добавил, что в благоустройстве нуждается и парк им. Горького.

Наталья Белоштейн