Реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове завершат до 2028 года

Реконструкция здания кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону будет завершена до 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Ъ-Юг" Фото: "Ъ-Юг"

«Судьба этого места долгие годы тревожит ростовчан. Есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом виде до 2028 года»,— отметил глава региона.

Юрий Слюсарь поручил ведомствам вместе с собственником представить согласованное архитектурное и функциональное решение. Он подчеркнул, что ключевое требование — соответствие оригинальному облику, вплоть до сохранения исторической вывески.

Глава региона также сообщил о начале в масштабного обновления сквера Строителей на пр. Буденновском в 2026 году. На реконструкцию общественного пространства из областного бюджета будет выделено более 72 млн руб.

Наталья Белоштейн