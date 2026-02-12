Реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове завершат до 2028 года
Реконструкция здания кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону будет завершена до 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: "Ъ-Юг"
«Судьба этого места долгие годы тревожит ростовчан. Есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом виде до 2028 года»,— отметил глава региона.
Юрий Слюсарь поручил ведомствам вместе с собственником представить согласованное архитектурное и функциональное решение. Он подчеркнул, что ключевое требование — соответствие оригинальному облику, вплоть до сохранения исторической вывески.
Глава региона также сообщил о начале в масштабного обновления сквера Строителей на пр. Буденновском в 2026 году. На реконструкцию общественного пространства из областного бюджета будет выделено более 72 млн руб.