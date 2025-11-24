За год из Ростовской области выслали свыше 2,5 тысяч иностранцев

В Ростове-на-Дону полицейские выявили четырех незаконных мигрантов, которых административно выдворят из России с запретом въезда на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала 2025 года правоохранители выдворили с территории региона более 2,5 тыс. иностранных граждан, подлежавших высылке. С 5 февраля в России действует миграционный режим высылки и реестр контролируемых лиц. В него включают всех иностранцев, находящихся в стране незаконно.

Контролируемые лица обязаны являться к сотрудникам органов внутренних дел по предписанию, информировать о своем местонахождении и планах выезда. При нарушении установленных требований их принудительно высылают из России.

Константин Соловьев