Минобороны Сирии подтвердило вывод армии США с базы «Эт-Танф»

Министерство обороны Сирии подтвердило, что ее армия взяла базу Эт-Танф на юго-востоке Сирии под свой контроль, сообщает издание «Аль-Арабия». Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Пентагон вывел с базы американские войска.

«Благодаря координации действий сирийской и американской сторон» вооруженные силы Арабской Республики взяли под контроль базу и начали «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы», сообщили в сирийском министерстве обороны.

Сегодня о том, что американские военные завершили вывод войск и передали базу правительственным силам, сообщили Reuters и AFP со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Базу Эт-Танф создали во время гражданской войны в Сирии на границе с Иорданией и Ираком как ключевой центр операций глобальной коалиции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Группировка до своего разгрома в 2017 году контролировала обширные территории Сирии и Ирака. Сирия присоединилась к коалиции в ноябре 2025-го по итогам переговоров нового президента Арабской Республики Ахмеда аш-Шара с президентом США Дональдом Трампом.

Летом прошлого года посол Вашингтона в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак заявлял, что США сокращают военное присутствие в Сирии. Он говорил, что американские власти планируют сохранить в стране только одну из восьми военных баз.