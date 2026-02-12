Американские войска оставили базу Эт-Танф на востоке Сирии

Американские войска эвакуировали военную базу Эт-Танф на востоке Сирии и перебросили дислоцированных там военнослужащих в Иорданию. Об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Собеседник французского агентства сообщил, что на место американских военнослужащих направляются сирийские воинские подразделения. По словам другого собеседника AFP, американцы вывозили военное оборудование в течение последних двух недель.

База Эт-Танф расположена на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака. Она была создана в 2016 году для борьбы с боевиками «Исламского государства» (ИГ; организация признана в РФ террористической и запрещена).

На базе был организован тренировочный центр, в котором военные силы Международной коалиции во главе с США тренировали и оснащали сирийскую вооруженную оппозицию. В 2017 году глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов утверждал, что на базе обучаются бывшие боевики ИГ (признана в РФ террористической и запрещена), задача которых — дестабилизировать обстановку в Сирии. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами обвинения господина Герасимова отрицала.

Летом прошлого года посол Вашингтона в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак заявлял, что США сокращают военное присутствие в Сирии. Он говорил, что американские власти планируют сохранить в стране только одну из восьми военных баз.