Сирийский лидер зашел не в ту дверь

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 10 ноября, принял в Вашингтоне лидера переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа. Этот визит стал первым с тех пор, как ближневосточная страна обрела независимость от Франции в 1946 году. Несмотря на исторический характер встречи, прием сирийского лидера был обставлен скромно. Ахмед аш-Шараа без торжественных церемоний зашел в здание Белого дома с бокового, а не с парадного входа и провел с американским президентом закрытую двухчасовую беседу. Сирии дали новую отсрочку от санкций и разрешили открыть посольство в США, но многое пока упирается в готовность страны к долгосрочному миру с Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После встречи с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа Дональд Трамп отозвался о нем как об «очень сильном лидере» и «жестком парне». «Он мне нравится, мне удается с ним ладить»,— добавил глава Белого дома

Сирийский лидер прибыл в Белый дом вечером 10 ноября практически незаметно для прессы. Ахмед аш-Шараа вошел в здание со стороны Вест-Экзекьютив-авеню — улицы, на которой расположена парковка для сотрудников администрации, а не со стороны парадного входа в Западном крыле, где Дональд Трамп традиционно принимает своих гостей. Визит президента Сирии, который стал первым с того момента, как в 1946 году эта страна обрела независимость от Франции, проходил в закрытом режиме и продлился почти два часа. Во время переговоров господина аш-Шараа сопровождал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

С американской стороны в переговорах приняли участие госсекретарь Марко Рубио, который параллельно выполняет обязанности советника президента США по национальной безопасности, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник по Сирии, посол США в Турции Том Баррак. В какой-то момент к встрече присоединился и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который в это время находился с визитом в Вашингтоне. Его участие продемонстрировало, насколько серьезно Анкара вовлечена в дела, касающиеся ее союзника Дамаска.

После беседы господин Трамп заявил журналистам: «Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего Востока. У нас теперь мир на Ближнем Востоке». «Он очень сильный лидер,— заметил Дональд Трамп.— И он жесткий парень. Он мне нравится, мне удается с ним ладить».

Глава Белого дома выразил уверенность, что сирийский гость, за плечами которого «суровое прошлое», сможет сделать Арабскую Республику процветающим государством.

Как проинформировал в соцсети X министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа, Дамаск в ходе контактов на высшем уровне подписал декларацию о политическом сотрудничестве с глобальной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) — альянсом под эгидой США, который в течение почти десяти лет действовал на территории Сирии и Ирака. Документ закрепляет за Дамаском статус партнера коалиции «в борьбе с терроризмом и поддержке региональной стабильности», однако носит только политический характер «и на сегодняшний день не содержит военных составляющих», предупредил господин аль-Мустафа.

Впрочем, один из осведомленных источников, которого цитирует AP, полагает, что даже формальное присоединение Сирии к коалиционным силам даст ей возможность более тесно сотрудничать с американскими войсками «на земле». До этого момента ключевым партнером Вашингтона в борьбе с ИГ (признано в России террористическим и запрещено) и другими джихадистскими группировками были «Сирийские демократические силы» — прокурдский военный альянс, который де-факто контролирует восточную часть Сирии.

Переходному правительству Сирии также удалось получить от США разрешение на возобновление работы ее дипломатической миссии в Вашингтоне, которая была полностью остановлена по требованию принимающей стороны в 2014 году.

Отдельным жестом США стало решение об очередном продлении для Сирии освобождения от санкций, введенных на базе «закона Цезаря» («Акта о защите гражданского населения Сирии»), который блокировал любое взаимодействие с прежними властями страны.

Окно будет действовать 180 дней. Как говорится в сообщении Госдепартамента в соцсети X, послабление необходимо, чтобы «поддержать усилия Сирии по восстановлению экономики, возобновлению связей с зарубежными партнерами и укреплению процветания и мира». Однако США ждут от «сирийского правительства конкретных шагов, направленных на то, чтобы перевернуть страницу прошлого и работать над установлением мира в регионе», добавили в ведомстве.

Под «миром в регионе» США подразумевают прежде всего установление полноценных дипломатических отношений между Сирией и Израилем в рамках «Соглашений Авраама». Однако, как дал понять господин аш-Шараа в интервью каналу Fox News по итогам встречи в Белом доме, на данном этапе речь о нормализации связей пока не идет. «Ситуация в Сирии отличается от ситуации в тех странах, которые присоединились к "Соглашениям Авраама",— заметил он.— Сирия граничит с Израилем, который оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся в настоящее время вступать в прямые переговоры». Впрочем, сирийский лидер допустил, что при посредничестве США такой диалог в перспективе возможен.

Пока Сирия и Израиль работают над ограниченным соглашением в сфере безопасности, которое бы привело к демилитаризации южных районов Арабской Республики и сокращению израильского военного присутствия в этой зоне.

В эфире канала Fox News господин аш-Шараа признался, что его джихадистское прошлое не обсуждалось на встрече в Белом доме. «Думаю, этот вопрос остался в прошлом»,— сказал бывший полевой командир. По его словам, речь во время контактов на высшем уровне прежде всего шла «о возможности инвестиций в будущее Сирии» и о том, чтобы страна больше «не воспринималась в качестве угрозы безопасности».

Одной из главных целей визита господина аш-Шараа в Вашингтон было полное снятие санкций на базе «закона Цезаря». Но этот вопрос теперь целиком зависит от Конгресса США. Одна группа законодателей во главе с Джинн Шахин, влиятельным демократом в сенатском комитете по международным отношениям, настаивает на прекращении санкций без каких-либо условий. Другая группа влияния на Капитолийском холме выступает за то, чтобы тотальная санкционная амнистия сопровождалась жесткими условиями, на соответствие которым Арабскую Республику бы каждые полгода проверяли власти США. Второй вариант, как считают критики, разрушителен для американских инвестиций, потому что он станет препятствием для компаний, желающих вкладываться в Сирию на долгосрочный период.

Нил Кербелов