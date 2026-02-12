РФ трактует молчание Запада о покушении на Алексеева как одобрение терроризма

Россия воспринимает молчание западных стран по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева как «одобрение террористических методов». Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

«То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет. Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов», — сообщил дипломат (цитата по «РИА Новости»). Он заявил, Украина и страны Европы стремятся сорвать усилия дипломатов России и США по урегулированию украинского конфликта.

Покушение на замглавы Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля. 8 февраля в Дубае задержали и выдали в Россию предполагаемого нападавшего Любомира Корбу. В тот же день в Москве задержали Виктора Васина, а через два дня — его сына Павла. По версии ФСБ, фигуранты были завербованы СБУ в августе 2025 года. За убийство генерала исполнителю обещали $30 тыс. Кроме того, участники заговора получали деньги в криптовалюте на текущие расходы.