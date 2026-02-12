Связь на равнине и серпантине: T2 усилила покрытие на ключевых трассах Краснодарского края

T2 в 2025 году улучшила качество связи на ключевых федеральных и региональных трассах в Краснодарском крае. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть на важных транспортных направлениях региона, обеспечив доступ к цифровым сервисам для водителей и пассажиров.

Фото: freepik.com

T2 планомерно расширяет покрытие вдоль ключевых транспортных магистралей и развязок Краснодарского края. В 2025 году инженеры компании модернизировали оборудование на участках 5 автодорог региона, увеличив пропускную способность и повысив устойчивость связи в пути.

Значительную часть работ специалисты T2 провели на федеральной трассе М-4 «Дон» — одной из ключевых транспортных артерий юга России, обеспечивающей интенсивный туристический и межрегиональный трафик. Покрытие было улучшено на участках автомагистрали в Горячем Ключе и Сочи, а также Кущевском и Туапсинском районах.

Помимо федеральных автомагистралей, компания модернизировала сетевое оборудование на региональных маршрутах. Отдельное внимание инженеры T2 уделили автомобильной дороге 03К-001, которая соединяет Краснодар с Ейском. Также связь была улучшена на локальных трассах, проходящих по территории Апшеронского и Крымского районов.

Развитие сети на автодорогах способствует повышению безопасности дорожного движения, позволяет водителям и пассажирам пользоваться навигационными и цифровыми сервисами в пути, а также сохранять связь на протяжении всего маршрута.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Краснодарский край — одно из самых востребованных направлений на юге для поездок на автомобиле. Качественная связь в пути здесь не просто удобство, а важнейший элемент безопасности движения, необходимый для оперативного реагирования экстренных служб и бесперебойной работы навигационных систем. Модернизируя оборудование рядом с транспортными артериями региона, мы учитываем не только интенсивность туристических потоков, но и сложный рельеф, чтобы сеть работала стабильно в любых условиях — и на равнине, и в горном кластере. Это обеспечивает водителям и пассажирам доступ к онлайн-картам и мессенджерам на всем маршруте, повышая уровень безопасности и комфорта в поездках».

krasnodar.t2.ru ООО «Т2 Мобайл»