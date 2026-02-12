Швеция направит к Гренландии истребители в рамках «Арктического часового»

Швеция направит истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой» (Arctic Sentry). Об этом написано в заявлении на сайте шведского правительства.

«Как союзник НАТО, Швеция несет ответственность за содействие безопасности всей территории альянса»,— написано в сообщении. В первую очередь страна предоставит истребители для усиления охраны вокруг Исландии и Гренландии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что в регионе будут задействованы десятки тысяч военных и десятки кораблей для участия в учениях. МИД Германии заявил, что направит в Арктику четыре истребителя Eurofighter Typhoon.

11 февраля НАТО запустило миссию «Арктический часовой», которая предполагает увеличение военного присутствия стран альянса в Заполярье. Инициатива возникла в связи с планами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Власти РФ предупредили, что считают миссию провокацией и не оставят действия НАТО в северных широтах без ответа.

Подробности — в материале «Ъ» «В Арктике поставят часового».