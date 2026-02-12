Германия направит четыре истребителя для миссии НАТО по защите Арктики от России

Германия направит четыре истребителя Eurofighter для участия в миссии НАТО «Арктический страж». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает Reuters.

Миссия «Арктический страж» призвана объединить вооруженные силы альянса в регионе. Это станет ответом НАТО на «растущий интерес России и Китая к Арктике», где из-за таяния льдов открываются новые морские пути, объяснял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Reuters отмечает, что волнения в НАТО из-за Арктики также были вызваны недавним стремлением президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам.

Помимо Германии участие в миссии подтвердили Великобритания и Дания. Миссия будет проходить под руководством Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Норфолке американского штата Вирджиния. Всего в миссии, которую альянс запустил вчера, поучаствуют десятки тысяч военнослужащих.

Bloomberg сообщало, что с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Собеседники агентства сообщили, что в качестве образца НАТО взяла миссию «Балтийский страж», запущенную в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.