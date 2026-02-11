НАТО запустило постоянную миссию «Арктический часовой»

НАТО запустило новую постоянную миссию «Арктический часовой» (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия альянса в Арктике, в частности в Гренландии. Это следует из заявления военного штаба НАТО, передает Reuters.

«Новая миссия будет координировать расширенное военное присутствие стран НАТО в регионе»,— написано в заявлении альянса. «Арктический часовой» включает такие учения, как датские маневры Arctic Endurance on Greenland («Арктическая выносливость в Гренландии»). Как заявил командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич, миссия позволит использовать мощь НАТО для обеспечения безопасности Арктики.

Инициатива возникла в связи с планами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию и нарастанием напряжения между американской стороной и остальными членами НАТО. Власти РФ предупредили, что считают миссию провокацией и не оставят действия НАТО в северных широтах без ответа.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В Арктике поставят часового».