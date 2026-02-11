В Арктике поставят часового

В четверг, 12 февраля, НАТО, как ожидается, запустит новую постоянную миссию «Арктический часовой» (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия альянса в Заполярье, и прежде всего в Гренландии. Представители европейских стран—членов блока не скрывают, что пытаются таким образом показать президенту США Дональду Трампу, что воспринимают всерьез его заявления, будто этому датскому острову угрожают Россия и Китай. Власти РФ между тем уже предупредили, что считают эту миссию провокацией и не оставят действия НАТО в северных широтах без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Gallup / Getty Images Фото: Sean Gallup / Getty Images

В четверг в Брюсселе состоится встреча министров обороны НАТО, на которой, по данным источников агентства Reuters, будет объявлено о запуске новой миссии альянса. Предполагается, что на первом этапе суть «Арктического часового» будет состоять в увеличении числа военных учений, в которых задействуют в том числе территорию Гренландии, и усилении разведывательно-мониторинговой активности НАТО в этом регионе при помощи флота и авиации стран—членов блока, а также, что подчеркивается отдельно, дронов.

Страны НАТО регулярно проводят учения в Заполярье (из восьми приарктических государств семь входят в Североатлантический альянс), но именно на Гренландии ранее фокус не делали. В блоке фактически не скрывают, что идея запуска новой миссии родилась на фоне конфликта с администрацией Дональда Трампа вокруг этого датского острова: президент США ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать американской территорией, поскольку ей якобы угрожают Россия и Китай, а датские власти ничего не делают для защиты своей автономии. И неважно, что как Россия, так и Китай заявили об отсутствии притязаний на Гренландию и что, более того, сама Дания заявила, что ее автономии никто не угрожает, в НАТО, видимо, решили, что надо действовать на опережение, а то Дональд Трамп вновь вернется к вопросу об уязвимости острова.

«Трамп указал на проблему. Мы демонстрируем ему, что НАТО уже работает над этим»,— заявил Reuters министр обороны Великобритании Джон Хили.

В пресс-службе НАТО на вопрос о предназначении «Арктического часового» ответили более витиевато: «Миссия станет частью усилий Североатлантического альянса по дальнейшему укреплению нашего сдерживания и обороны в [Арктическом] регионе, особенно в свете военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу».

В 2025 году НАТО запустило две постоянные миссии «Восточный часовой» и «Балтийский часовой» (также иногда переводятся как «Восточный страж» и «Балтийский страж»), в рамках которых проводятся военные учения, укрепляется инфраструктура альянса около российских границ и проводятся разного рода мониторинговые и разведывательные операции. Среди прочего страны—члены НАТО следят за передвижением «российского теневого флота», настаивая на своем праве проверять соответствующие суда, что Россия считает грубым нарушением международного права. Участие в обеих миссиях добровольное. США в них официально не участвуют.

Участие в «Арктическом часовом» также будет добровольным для 32 стран НАТО. Интерес к миссии уже проявили Британия и Норвегия. Пока неясно, будут ли в ней участвовать США. На встрече в Брюсселе Пентагон, как ожидается, будет представлять не глава ведомства Пит Хегсет, а его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби.

Когда в январе несколько европейских стран—членов НАТО на фоне обострения конфликта с США вокруг Гренландии отправили небольшие группы военных на остров (якобы для его защиты от России и Китая, а на самом деле для демонстрации солидарности с Данией), Дональд Трамп отреагировал очень остро. Он предъявил своим союзникам по НАТО ультиматум: либо они соглашаются на вхождение Гренландии в состав США, либо столкнутся с торговыми пошлинами, которые будут расти, если вопрос не будет урегулирован (см. “Ъ” от 19 января). С тех пор конфликт вокруг острова немного утих благодаря посредничеству генсека НАТО Марко Рютте, но окончательно не разрешился.

Российский взгляд на сложившуюся ситуацию 10 февраля в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову подробно изложил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не знаем, откуда взялись эти аргументы, что если США не возьмут [Гренландию], то ее заберут Россия с Китаем, потому что, дескать, они и так уже здесь все "наводнили" своими подводными лодками. Это потом опровергалось и официальными американскими структурами, но нарратив, как говорится, сохраняется»,— констатировал он. По его словам, американцы в этом плане ведут себя последовательно, поскольку хотят «любым способом, как в том анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, через границу пробраться».

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия этого вопроса не касается, и высказал предположение, что США, Дания и Гренландия «как-то между собой договорятся».

«Вроде бы захват (датского острова Штатами.— “Ъ”) отменяется, договорились о чем-то вроде полуаренды, полупокупки. Мы не знаем, это не наш вопрос»,— отметил он. Говоря же в целом об обстановке в Заполярье, он заявил, что «натовцы уже долгие годы ведут курс на то, чтобы превратить Арктику в полигон конфронтации».

Ранее инициативу запуска «Арктического часового» прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующие планы она назвала «очередной провокацией западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира». «Присутствие Североатлантического блока, очевидно, является фактом дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. Намереваясь идти по пути милитаризации Арктики, европейские столицы должны отдавать себе отчет в том, что их попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозы безопасности полноправному члену арктического сообщества — речь идет, конечно, о России — будут иметь для них самые серьезные последствия»,— предупредила она.

Елена Черненко