ВС отказал «Северскому рыбхозу» в пересмотре дела об изъятии 75 га в пользу РФ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд России отклонил кассационную жалобу ООО «Северский рыбхоз». Компания оспаривала решение нижестоящих инстанций об изъятии 75 га в районе Крюковского водохранилища в собственность Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предприятие также подало ходатайство о приостановлении исполнения решения краснодарского арбитража, которое тоже было отклонено. По оценке Верховного суда, материалы дела не свидетельствуют о нарушениях норм материального или процессуального права, которые могли бы привести к «судебной ошибке существенного и непреодолимого характера».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Северский рыбхоз» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Основной вид деятельности — рыбоводство. Бенефициаром и руководителем является Ольга Панченко (до 2020 года — Анна Федотова). Уставный капитал — 9,3 млн руб. Финансовая отчетность предприятия не опубликована.

На участке, который находится рядом с Крюковским водохранилищем, располагаются 57 га прудов, 8,7 га заболоченных пастбищ, 2 га каналов и 5,4 га низинных болот. Спорные земли в августе 1990 года были переданы Северским райсоветом рыбхозу с целью использования их под рыбопитомник. В результате приватизации государственный рыбхоз был реорганизован в ООО.

В 2024 году Генпрокуратура РФ потребовала признать отсутствующим право ООО «Северский рыбхоз» на эти земли. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск надзорного ведомства, далее это решение подтвердили в апелляционном и кассационном судах.

Подробнее — в материале «Пруд уличили в связи с рекой».

Наталья Решетняк