«Яндекс Путешествия» ведут переговоры с сетями, прекратившими продажи на сервисе

Как отметил руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон в ответ на запрос «Ъ-Кубань», компании важен каждый партнер, поэтому в настоящий момент агрегатор находится в переговорах с сетями, приостановившими продажи на сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Партнерами "Яндекс Путешествий" являются более 35 тыс. российских отелей с совокупным номерным фондом более 1 млн., с которыми мы на протяжении нескольких лет успешно развиваем отношения, помогаем привлекать новых клиентов и развивать региональный туризм», — прокомментировал изданию господин Абрамзон.

По словам спикера, повышение базовой комиссии связано с экономическими причинами: растущими издержками на развитие и поддержание сервиса, чтобы даже условиях удорожания инфраструктуры можно было бесперебойно обеспечивать отели заказами. Евгений Абрамзон подчеркнул, что это первое изменение комиссии сервиса за три года.

Напомним, ряд крупнейших российских гостиничных сетей перестал сотрудничать с агрегатором «Яндекс Путешествия» после повышения сервисом с 1 февраля 2026 года базовой комиссии с 15 до 17%. В числе тех, кто принял это решение, такие сети как Azimut Hotels, «Мантера», Cosmos Hotel Group и другие, работающие, в том числе, на курортах Краснодарского края. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, находится в общей сложности около 50 тыс. номеров, говорилось в сообщении Российского союза туриндустрии.

По данным «Яндекс Путешествий», число бронирований отелей и апартаментов в Краснодарском крае в январе 2026 года увеличилось на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Мнение гендиректора сети Azimut Hotels Максима Бродовского о приостановке сотрудничества с агрегатором читайте в материале «Устойчивое партнерство возможно только при соблюдении прозрачных и конкурентных правил».

Андрей Николаев