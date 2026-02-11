«Устойчивое партнерство возможно только при соблюдении прозрачных и конкурентных правил»

Ряд крупнейших российских гостиничных сетей перестал сотрудничать с агрегатором «Яндекс Путешествия», сообщил Российский союз туриндустрии. В числе тех, кто принял это решение, такие крупные сети, как Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Accor, «Мантера» и другие. Причиной такого решения стало повышение сервисом с 1 февраля базовой комиссии с 15 до 17%. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, находится в общей сложности около 50 тыс. номеров, говорилось в сообщении. Как пояснил «Ъ-Сочи» генеральный директор сети Azimut Hotels Максим Бродовский, условия, которые сервис вводит в одностороннем порядке, по оценке сети, не соответствуют рыночной практике.

Максим Бродовский

«Повышение комиссии агрегатора с 15 до 17% — на 2% в абсолютных величинах — на самом деле означает рост комиссии в 13,3%, что никак нельзя объяснить с точки зрения рыночных реалий. В конечном счете это ведет к росту стоимости проживания для гостя.

Предложенная "Яндекс Путешествиями" модель взаимодействия кардинально расходится с задачами по расширению номерного фонда, которые Правительство России ставит перед инвесторами и операторами гостиничной отрасли. Увеличение комиссионной нагрузки снижает прибыльность проектов, ограничивает возможности реинвестирования в качество сервиса и развитие инфраструктуры и, конечно, повышает итоговую цену для потребителя.

В условиях, когда путешественники особенно чувствительны к росту цен на фоне инфляционных издержек, такие решения негативно отразятся на внутреннем турпотоке и инвестиционной привлекательности отрасли. В выигрыше окажется прежде всего агрегатор.

Декларируя необходимость средств "для инвестиций в развитие", агрегатор в первую очередь может направить ресурсы на рекламу и агрессивное продвижение, включая демпинговые механики цены, что усилит давление на конкурентов и сформирует предпосылки для монополизации. Мы уже наблюдаем аналогичную ситуацию в смежной индустрии, где после создания фактической монополии комиссия платформы-агрегатора со временем достигла крайне высоких уровней в 30–40% и затем легла на пользователя сервиса.

Мы, безусловно, заинтересованы в присутствии на цифровых витринах. Однако устойчивое партнерство возможно только при соблюдении прозрачных и конкурентных правил. Мы выступаем за равные условия работы для всех участников рынка: без дисбаланса комиссий, без ограничений в управлении тарифами и условиями бронирования, а также без практик, подрывающих эффективность прямых продаж и партнерских каналов. Приоритетом нашей сети остаются интересы гостя — понятная цена, прозрачные условия бронирования и отсутствие скрытых надбавок, которые возникают из-за непропорционально растущих комиссий посредника.

Опасения, что прекращение сотрудничества с агрегатором существенно скажется на деятельности крупных гостиничных сетей, на мой взгляд, преувеличены. Спрос перераспределится между альтернативными каналами.

Мы понимаем, что наиболее уязвимыми в ситуации одностороннего повышения комиссии оказываются небольшие частные отели. Именно они вынуждены принимать новые правила игры, по сути навязываемые насильно, так как не имеют своего достаточного объема прямых продаж. В результате усиливается риск полной зависимости отрасли от одного посредника.

Наша сеть открыта к профессиональному диалогу и готова вернуться к сотрудничеству, если условия будут пересмотрены и станут рыночными, взаимовыгодными и основанными на равноправном партнерстве с учетом интересов наших гостей».