Суд ужесточил приговор иноагенту Дудю по уголовному делу

Суд в Москве ужесточил заочный приговор блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Ему на три года запретили администрирование сайтов, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Приговор ужесточили по представлению прокурора. Жалоба защиты на приговор оставлена без удовлетворения.

В ноябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Юрия Дудя (признан в России иноагентом) к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Дело возбудили из-за того, что журналист не маркировал плашкой иноагента свои материалы. В течение года его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, оштрафовав на 40 тыс. и 45 тыс. руб. Блогер объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован. ТАСС сообщал, что его также проверяют на госизмену.