Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира»

Представители России не будут участвовать в первом заседании «Совета мира». Об этом сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва пока формирует позицию по отношению к совету.

Первое заседание «Совета мира» пройдет 19 февраля в Вашингтоне. С идеей создания совета выступил президент США Дональд Трамп. Изначально «Совет мира» разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа, но позднее господин Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Членство предполагает вступительный взнос в $1 млрд. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить эту сумму из замороженных американской стороной российских активов, но Вашингтон пока не дал ответа на эту идею.

Подробности — в материале «Ъ» «"Совету мира" будет мало Газы».