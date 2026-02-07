Axios: первое заседание «Совета мира» Трампа запланировано на 19 февраля

Первое заседание «Совета мира» по сектору Газа запланировано на 19 февраля. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав совета.

По данным собеседников издания, Белый дом планирует провести встречу участников «Совета мира», чтобы ускорить прогресс по второму этапу соглашения о прекращении огня в анклаве. Он включает вывод основной части израильского контингента и ввод международных стабилизационных сил. Администрация президента США Дональда Трампа также планирует предложить на заседании открыть сбор средств на восстановление сектора Газа.

Встреча может пройти в «Институте мира», недавно переименованном в «Институт имени Дональда Трампа». «Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут присутствовать», — сказал один из собеседников Axios.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Членство предполагает вступительный взнос в $1 млрд. Сейчас в состав совета входят 27 государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение Дональда Трампа о присоединении страны к совету, но до сих пор не подписал устав. Если господин Нетаньяху примет участие в заседании «Совета мира», это будет его первая публичная встреча с главами арабских стран после начала боевых действий в Газе, отмечает Axios.