США не ответили на идею направить в «Совет мира» часть замороженных активов РФ

Россия пока не получила ответ на предложение президента Владимира Путина направить в созданный США «Совет мира» $1 млрд из замороженных американской стороной российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Владимир Путин в ответ на предложение присоединиться к организации заявил, что готов внести $1 млрд, необходимый для постоянного членства, из чуть более $5 млрд замороженных в США российских активов.

Лусине Баласян