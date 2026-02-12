Анапский индустриальный техникум возобновил работу после стрельбы

Анапский индустриальный техникум возобновил работу после инцидента, в ходе которого 17-летний учащийся открыл огонь в здании учебного заведения, убив охранника и ранив двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Анапы Светлану Маслову.

Мэр города заявила, что все мероприятия проводятся в соответствии с планом. Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме.

Накануне в техникуме произошла трагедия. Студент начал стрельбу в холле здания. Охранник предотвратил его проникновение в помещения, однако погиб в результате нападения. Помимо сотрудника безопасности, пострадали еще два человека.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте несовершеннолетнего нападавшего. Он подозревается в убийстве, покушении на убийство двух или более лиц и хищении оружия.

Алина Зорина