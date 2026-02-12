Бессент допустил снижение цен на нефть после решения конфликта на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной позволит снизить цены на нефть. Глава американского Минфина добавил, что падение цен на энергоресурсы положительно повлияет на потребителей.

«Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это будет означать, что гораздо большее количество нефти, с которой будут сняты санкции Минфина, сможет попасть на рынок»,— сказал господин Бессент в интервью Fox News.

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, на которые приходится более 50% добычи нефти в РФ. Все активы нефтекомпаний, которые находятся под юрисдикцией США или проходят через американскую финансовую систему, были заморожены. Кроме того, лицам из США запрещено вести деятельность с этими компаниями.

Президент России Владимир Путин говорил, что новые санкции против России существенно не скажутся на экономике страны. При этом он признавал, что для России эти меры серьезные и выражал надежду, что меры не отразятся на мировом энергетическом рынке.