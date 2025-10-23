Путин заявил, что новые санкции почти не повлияют на экономику России

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции против России существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. При этом он признал, что для России эти меры серьезные, и выразил надежду, что они не отразятся на мировом энергетическом рынке.

«Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии»,— заявил он.

Он добавил, что санкции со стороны США плохо скажутся на российско-американских отношениях. Он назвал ввод новых мер недружественным актом и попыткой оказать давление на страну. «Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот (под давлением.— "Ъ"). Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов»,— сказал Владимир Путин.

Министерство финансов США ночью объявило о введении новых санкций против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их многочисленных дочерних компаний. Активы компаний на территории Штатов будут заморожены и с ними нельзя будет заключать новые сделки. В результате индекс Московской биржи потерял более 3%, он опустился до значения 2 571,44 пункта. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США «актом войны», а правительство страны — противником России.