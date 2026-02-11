Глава Минспорта предложил закрыть въезд сменившим гражданство спортсменам

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в страну российским спортсменам, сменившим спортивное гражданство. Об этом он заявил в передаче «Центральный канал».

«То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем»,— сказал господин Дегтярев.

Михаил Дегтярев напомнил историю с шахматистом Владимиром Федосеевым, который в 2023 году сменил спортивное гражданство на словенское. В декабре 2025 года его лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России. Также господин Дегтярев упомянул теннисистку Дарью Касаткину, получившую гражданство Австралии и продолжающую выступления под новым флагом.