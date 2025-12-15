Шахматиста Владимира Федосеева лишили звания мастера спорта России

Шахматист Владимир Федосеев, с 2023 года представляющий Словению, лишен звания мастера спорта России. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства спорта РФ.

Владимир Федосеев

Фото: FIDE Владимир Федосеев

Фото: FIDE

Также Владимира Федосеева лишили звания гроссмейстера России. В 2023 году он перешел под флаг Словении, заявив, что больше не планирует выступать за Россию на международных турнирах.

Владимиру Федосееву 30 лет. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает 30-е место.

Таисия Орлова