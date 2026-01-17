Теннисистка Дарья Касаткина получила гражданство Австралии

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина, занимающая 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о получении гражданства Австралии. До апреля 2025 года теннисистка выступала за Россию, но приняла решение выступать под флагом другой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О решении сменить гражданство спортсменка сообщила в апреле прошлого года в социальных сетях.

За Австралию с 2015 года выступает Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова) — бывшая партнерша Касаткиной в парном разряде, которая в 2010 году, еще будучи россиянкой, выиграла юниорский US Open, юношеские Олимпийские игры в Сингапуре и была признана Международной федерацией тенниса (ITF) чемпионкой мира среди игроков до 19 лет. А еще раньше на Зеленый континент улетели две сестры, уроженки Тамбова Анастасия и Арина Родионовы.

Андрей Сазонов