Главные новости за 11 февраля. Кавказ

Ставропольцы поддержали введение правил для средств индивидуальной мобильности. По словам губернатора, 89% проголосовавших выступили за правила использования самокатов и других СИМ, а лишь 11% сочли вмешательство ненужным.

Черкесский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, признав ее виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), мошенничестве (16 эпизодов по ч. 4 ст. 159), растрате (пять эпизодов ч. 4 ст. 160) и незаконном обороте платежных средств (12 эпизодов ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Прокуратура Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики отреагировала на жалобу местного жителя, которого обязали платить за газ в доме, где он не живет с 2022 года. Судебные приказы требовали от мужчины погасить долг свыше 900 тыс. руб. за услуги ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск».

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 10 февраля удовлетворила представления председателя СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовные дела против трех судей в отставке из Ставропольского края.

В 2025 году в Кисловодске сотрудники центра молодежи, работники управления городского хозяйства и волонтеры привели в порядок более 500 заброшенных могил участников Великой Отечественной войны.