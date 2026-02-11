Бывшего главбуха больницы КЧР осудили за хищение 30 млн рублей

Черкесский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, признав ее виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), мошенничестве (16 эпизодов по ч. 4 ст. 159), растрате (пять эпизодов ч. 4 ст. 160) и незаконном обороте платежных средств (12 эпизодов ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба КЧР.

Доказано, что с сентября 2015 года по май 2022 года участники группы, созданной одним из должностных лиц, похищали госсредства, выделенные на зарплату сотрудников, ремонт помещений, закупку хозяйственных и строительных материалов, а также топлива для служебных автомобилей. Деньги за фиктивные работы и услуги переводили на банковские счета подставных лиц, открытые в различных кредитных учреждениях. Общий ущерб превысил 30 млн руб.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил бывшего бухгалтера к четырем годам колонии общего режима, штрафу 200 тыс. руб. и году ограничения свободы. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Исковое заявление больницы о возмещении материального ущерба оставили без рассмотрения из-за подписи неуполномоченного лица. Приговор пока не вступил в силу.

Константин Соловьев