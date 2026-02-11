Жителю КЧР несправедливо насчитали 900 тысяч рублей долга за газ

Прокуратура Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики отреагировала на жалобу местного жителя, которого обязали платить за газ в доме, где он не живет с 2022 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судебные приказы требовали от мужчины погасить долг свыше 900 тыс. руб. за услуги ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск». Прокуроры быстро разобрались в ситуации и обвинили газовиков в предоставлении суду ложных данных о собственнике недвижимости.

Житель Малокарачаевского района, который продал жилой дом четыре года назад, неожиданно получил судебные приказы на оплату газа. Сумма задолженности превысила 900 тыс. руб. — это начисления за несколько лет потребления ресурса в объекте, который новый владелец якобы не оплачивал. Мужчина обратился в прокуратуру, заявив, что не имеет отношения к дому с 2022 года, когда завершил сделку по отчуждению имущества. Прокуроры провели проверку и подтвердили его правоту: сотрудники «Газпром межрегионгаз Черкесск» ошибочно указали заявителя собственником в документах для суда, хотя реальный владелец — другое лицо.

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе газовой компании. Работники филиала представили суду недостоверные сведения, что привело к выдаче приказов о взыскании. Такие ошибки не единичны для ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»: в 2021 году следователи уже возбуждали уголовное дело по факту фальсификации документов против их сотрудника. Тогда газовики начислили долги на 2 млн руб. четырем жителям района по объектам, где те не числились собственниками, и передали дела приставам.

Прокуроры Малокарачаевского района направили представление генеральному директору компании с требованием списать необоснованный долг. Документ сейчас рассматривают, компания обязана отреагировать в установленные сроки.

Станислав Маслаков