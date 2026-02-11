Ставропольский губернатор анонсировал ограничения для электросамокатчиков

Ставропольцы поддержали введение правил для средств индивидуальной мобильности, написал губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Глава региона подвел итоги голосования на платформе «Госуслуги», которое длилось до 4 февраля 2026 года. Большинство жителей высказались за ограничения, и власти учтут их мнение при разработке краевого закона.

По словам губернатора, 89% проголосовавших выступили за правила использования самокатов и других СИМ, а лишь 11% сочли вмешательство ненужным. Ранее в его соцсетях собралось под 6 тыс. комментариев по теме. Центр управления регионом проанализировал их — 28% требовали полного запрета самокатов, 6% выступали против любых ограничений, каждый десятый предлагал снизить скорость.

Причина инициативы — резкий рост аварий. В Ставропольском крае в 2024 году число ДТП с СИМ подскочило в 2,6 раза и достигло 62 случаев. Это отражает общероссийскую проблему: по данным МВД, в 2024 году по стране зафиксировали 4426 таких инцидентов (+42,8% к 2023 году), погибли 54 человека (+25,6%), количество раненых выросло до 4591 (+44,5%). На Ставрополье летом 2025 года Владимир Владимиров уже проводил опрос в соцсетях — более 60% тогда поддержали запрет или ограничения. Тогда он поручил минтрансу изучить опыт других регионов и подготовить проект закона.

Минтранс края ведет работу над документом с конца 2025 года. В обсуждении участвуют депутаты, общественники, силовики и бизнес, сдающий самокаты в аренду. Губернатор подчеркнул: жители увидели запрос на перемены после роста трафика и количества аварий летом. Летние факторы риска — спешка водителей, превышение скорости, усталость за рулем и дефекты дорог вроде стертой разметки, которые провоцируют каждый третий инцидент.

Власти хотят снизить риски: в регионах вводят лимиты скорости (до 25 км/ч), запрет езды вдвоем и зоны для СИМ. Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за участие и заверил: предложения лягут в основу закона. Проект представят после согласования с ведомствами.

Станислав Маслаков