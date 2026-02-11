Банду Васиных — под суд

В Москве по ходатайствам СКР арестовали Виктора и Павла Васиных. Их обвиняют в содействии агенту украинских спецслужб, пытавшемуся застрелить первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Получивший три ранения генерал выжил. Фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Васин просил отправить его под домашний арест, но суд решил, что он должен находиться в СИЗО

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Павел Васин просил отправить его под домашний арест, но суд решил, что он должен находиться в СИЗО

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

11 февраля Замоскворецкий райсуд столицы удовлетворил ходатайства ГСУ СКР и заключил под стражу до 6 апреля 66-летнего Виктора Васина и его сына 45-летнего Павла Васина. Им инкриминируют содействие в покушении на убийство (ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). В ходатайствах следователь указал, что фигуранты обвиняются в преступлении, совершенном в составе организованной группы. В данный момент, по его словам, не все ее участники установлены. Также он отметил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения фигуранты могут скрыться, оказать давление на свидетелей, продолжить преступную деятельность. При этом у них, по данным ГСУ СКР, отсутствуют заболевания, препятствующие содержанию под стражей.

Виктор Васин, в свою очередь, просил перевести его под домашний арест. Он заявил, что сотрудничает со следствием и дает показания, а также является инвалидом третье группы, имеет заболевания позвоночника, головного мозга, сосудов, ему необходимы постоянная реабилитация и наблюдение врачей. По словам Виктора Васина, он не думал, что его друг Любомир Корба решится на совершение преступления. Со своей стороны он пытался отговорить сообщника от необдуманных поступков. «Да, нужно было полагать о том, что человек прибыл с Украины, он использовал наши старые взаимоотношения, как-то вошел вот так в доверие»,— заявил Васин-старший.

Защита Васина-младшего также просила вместо содержания в СИЗО домашний арест. Адвокат аргументировал это тем, что его подзащитный способствовал раскрытию преступления, давал подробные показания на очной ставке. Скрываться он, по словам защитника, не собирается. У него на попечении есть 9-месячный ребенок, а супруга в данный момент находится в декретном отпуске.

Отметим, что оба фигуранта имеют военное образование. Виктор Васин учился в Военной командной академии связи имени Буденного, Павел Васин — в Военной академии РВСН имени Петра Великого в Подмосковье.

Ходатайства защиты о домашних арестах судья Замоскворецкого райсуда Александр Белик отклонил.

Как уже рассказывал “Ъ”, покушение на генерала было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Исполнитель несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева из пистолета Макарова, тот получил серьезное ранение и был госпитализирован. По данным “Ъ”, утром 7 февраля он пришел в сознание. По делу о покушении сначала, с интервалом в день, задержали непосредственного исполнителя преступления Любомира Корбу и Виктора Васина. Первый успел улететь в ОАЭ, но практически тут же был экстрадирован из Дубая. Тем временем в Москве взяли Виктора Васина. Еще один фигурант — Зинаида Серебрицкая успела скрыться за границу. Ее и Любомира Корбу арестовали заочно на два месяца с момента выдачи из-за границы. Данная мера пресечения потребовалась для организации международного розыска.

10 февраля в Москве задержали сына Виктора Васина Павла. По версии следствия, они помогли Любомиру Корбе раздобыть пистолет, ключ от подъезда, где проживал генерал Алексеев, автомобиль и устройства для слежки. Как сообщали в ФСБ, фигуранты были завербованы СБУ в августе 2025 года. За убийство генерала исполнителю обещали $30 тыс. Кроме того, участники заговора получали деньги в криптовалюте на текущие расходы.

Учитывая, что покушение, по версии следствия, было совершено по заданию СБУ, в дальнейшем обвинение фигуранта могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК РФ). Впрочем, в нем уже появилась ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК, по которой предусмотрено заключение вплоть до пожизненного.

Ефим Брянцев