В розничных магазинах Кубани стройматериалов продали почти на 47 млрд рублей

В Краснодарском крае, по оперативным данным, в январе—сентябре 2025 года в розничных специализированных магазинах стройматериалов реализовали товаров на 46,8 млрд руб. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В службе статистики уточнили, что в натуральном выражении объем продаж стройматериалов в магазинах региона за девять месяцев 2025 года сократился на 0,4% в сравнении с аналогичным показателем предшествующего года. В январе—сентябре 2024 года реализовано товаров на 44,8 млрд руб. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2023 года составил 95,2%.

По наблюдениям собственника ГК «Славянский ДворЪ», генерального директора ООО «Идеал-Керамика» Сергея Слепухи, люди все чаще откладывают ремонт до лучших времен. Спрос снижается, в связи с чем участникам рынка приходится оптимизировать бизнес-процессы. «Объем производства нашей компании в 2025 году снизился ощутимо. Мы вполовину сократили ассортимент, делаем упор не на количественный, а на качественный эквивалент. Стараемся работать точечно, максимально индивидуально с каждым клиентом, чтобы выстраивать долгосрочные взаимоотношения с партнерами. Бизнес стал совершенно другим»,— подчеркнул эксперт.

«Спрос стал более волатильным: покупатели дольше принимают решения, увеличился горизонт планирования, сократилось количество "быстрых" сделок. Основные причины изменений: охлаждение рынка многоквартирного строительства; рост стоимости заемных средств; переориентация части спроса в сторону индивидуального домостроения»,— прокомментировал генеральный директор АО «Силикат» Григорий Лашин.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году спрос на товары для строительства и ремонта в Краснодарском крае снизился на 4%, в Крыму и Севастополе — на 3 и 4% соответственно. В прошлом году на Кубани сократилось и количество юридических лиц, специализирующихся на продаже и производстве стройматериалов.

Маргарита Синкевич