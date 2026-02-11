«Рынок труда на Кубани перейдет к фазе качественного роста»

Медиана предлагаемых зарплат в Южном федеральном округе за пять лет выросла более чем вдвое — с 32,3 до 71,3 тыс. руб. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Краснодарском крае динамика оказалась сопоставимой: заработная плата увеличились с 30,9 до 73 тыс. руб, что также составляет более чем двукратный рост. Однако основной вклад в рост внесли не высокотехнологичные отрасли, а сервисные и прикладные профессии, включая курьеров, водителей и промоутеров. Наибольшую долю прироста показали косметологи — их доходы выросли почти в семь раз с 12,5 до 87,4 тыс. руб. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирина Рындина пояснила «Ъ-Кубань», почему рынок труда региона сместился в сторону массовых специальностей и какие факторы стоят за «зарплатной аномалией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором

«Если обратить внимание на 2019 год, который характеризовался высокой безработицей и был соответственно рынком работодателя, то сейчас ее уровень составляет порядка 2,3-2,5%, что является низким показателем и свидетельствует о рынке соискателя. Наиболее ярко это проявилось в IT-секторе, транспортной отрасли и доставке. Но количество вакансий уменьшилось, а число анкет и резюме соискателей, приходящихся на одну вакансию, выросло. Ситуация на рынке труда становится постепенно противоположной той, какой была 1-3 года назад.

Наибольший рост зарплат в прикладных и сервисных профессиях вызван критическим дефицитом линейных кадров, бурным развитием маркетплейсов и практически исчерпанным резервом рынка труда. Работодатели вынуждены были резко повысить зарплатные предложения для данных профессий, чтобы привлечь персонал, конкурируя не только между собой, но и с другими секторами экономики. В сфере услуг, как правило, значительная текучесть кадров, что тоже ведет к росту зарплат для удержания персонала.

В высокотехнологичных секторах зарплаты также растут, но более стабильно, поскольку там процессы цифровизации и спрос на специалистов более прогнозируемы, а рост доходов связан с квалификацией, а не с дефицитом кадров. С другой стороны, доходы курьеров с личным автомобилем могут достигать 250-270 тыс. руб., что превышает доходы многих офисных специалистов, но является результатом бума электронной коммерции и логистики.

Медленный рост зарплат в IT и финансах по сравнению с массовыми профессиями объясняется достижением предела в зарплатной гонке, экономическими ограничениями и высокой базой изначальных доходов в данных секторах. В то время как сервисные и прикладные профессии испытывают острую нехватку людей и повышают зарплаты для привлечения людей, IT-сектор оптимизирует расходы, фокусируясь на искусственном интеллекте, выборочном удержании ключевых специалистов, что замедляет общий рост окладов. Зарплаты в этих секторах изначально были высокие, и компании достигли экономически целесообразного предела роста фонда оплаты труда. Вместо повышения зарплат, компании активно внедряют AI-инструменты (что снижает потребность в найме новых специалистов), а также инвестируют в обучение текущих.

Рынок труда на Кубани в ближайшие пару лет, по моему мнению, перейдет к фазе качественного роста и трансформации, а не к количественному увеличению занятости. Ожидается сохранение жесткого структурного дефицита кадров, развитие гибких форм занятости, рост требований к производительности труда и технологичности на фоне высокой конкуренции за линейный персонал».