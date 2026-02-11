Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и длинным льготным периодом. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 21.01.2026 г.
Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб
«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.
