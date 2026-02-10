Один мирный житель пострадал при атаках 86 БПЛА в Белгородской области за сутки

За последние сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель. Разрушения получили девять жилых помещений и 15 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, вчера в больницы обратились двое мужчин, один из которых был ранен при ударе дрона в селе Нечаевка Белгородского округа 5 февраля, а другой — в результате ракетного удара по Белгороду 7 февраля. Первого пациента отпустили домой, а второго — госпитализировали.

Вчера мирный житель получил ранения вследствие детонации дрона в поселке Чапаевском Грайворонского округа. Он продолжает лечение в стационаре. За сутки муниципалитет атаковали 17 беспилотниками. Повреждены фасад частного дома и два легковых автомобиля.

Серьезные разрушения установлены в Шебекинском округе, который подвергся атакам 30 БПЛА. За сутки там были повреждены восемь автомобилей, две квартиры в многоэтажке и три частных дома. Также пострадали предприятие и линия электропередачи.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области никто не пострадал, однако были повреждены пять жилых объектов и восемь транспортных средств.

Алина Морозова