Трое белгородцев пострадали от ударов ВСУ

В результате очередных атак на Белгородскую область пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка белгородка получила минно-взрывную травму и осколочное ранение спины при детонации дрона. Ей оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно. В селе Нижнее Березово-Второе мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на автомобиль. Он доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде.

В Волчьей Александровке в Волоконовском округе местный житель с баротравмой и осколочным ранением головы транспортируется в Валуйскую ЦРБ в сопровождении бойцов подразделения «БАРС-Белгород». В селе Мешковое повреждено остекление социального объекта, в Вознесеновке — объект инфраструктуры, в Новой Таволжанке — кровля частного дома и автомобиль.

В районе села Нижнее Березово-Второе два дрона уничтожили грузовой автомобиль, в хуторе Гаевка — поврежден грузовик, в Борисовке — объект инфраструктуры. В результате повреждения электросети часть жителей остались без электричества.

В Белгороде дрон сдетонировал на дороге, повредив две машины. В Октябрьском и Головино Белгородского округа выбиты окна и повреждены фасады частных домов, в Головино также перебита линия электропередачи.

В селе Бессоновка повреждены кровля и оборудование на предприятии, в Грайвороне — окна в частном доме и остекление в многоквартирном доме, в Замостье — автомобиль, в Гора-Подол — фронтон дома. В Краснояружском округе в Вязовом повреждены линия электропередачи и инфраструктурный объект, в Красной Яруге — фасады, остекление и автомобиль.

За последние сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель.

Егор Якимов